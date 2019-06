Deddy Corbuzier Mualaf, Kalimat Mantan Istri Sungguh Mengharukan

Deddy Corbuzier. Foto: Fedrik Tarigan/dok.JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kalina Oktarani turut bahagia melihat keputusan Deddy Corbuzier menjadi mualaf, memeluk Islam. Dia mengaku terharu melihat proses mantan suaminya itu mengucapkan syahadat.

"Dear @mastercorbuzier saat liat video ini perasaan campur aduk, bahagia pasti. Terharu, ma ksh lho Cup ud bikin mata ngembeng. Alhamdulillah," ungkap Kalina lewat akun Instagram miliknya, Jumat (21/6).

Lewat tulisannya, Kalina Oktarani lantas menyampaikan doa untuk Deddy Corbuzier. Dia berharap mantan suaminya itu bisa jadi imam yang baik untuk Sabrina, yang kini masih berstatus sebagai kekasih.

"Istiqomah ya papanya Chamen. Semoga kelak jadi imam yang baik untuk @sabrinachairunnisa_ Aamiin YRA Me laf you both K," imbuh Kalina.

Seperti diketahui, presenter sekaligus YouTuber Deddy Corbuzier resmi memeluk agama Islam.

Dibimbing Gus Miftah, dia mengucap kalimat syahadat di Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta pada Jumat (21/6).

Video Deddy Corbuzier membaca syahadat sudah tersebar di media sosial Instagram. Dalam video, Deddy Corbuzier terlihat terharu bahkan menangis di depan Gus Miftah. (mg3/jpnn)