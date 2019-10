Deddy Corbuzier Ogah Dipilih Sebagai Presenter Terfavorit

jpnn.com, JAKARTA - Deddy Corbuzier menjadi nominator sebagai 'Presenter Entertainment Variety & Talkshow Terfavorit' dalam sebuah ajang penghargaan. Dia bersaing dengan presenter kondang lainnya seperti Andre Taulany, Sule, Ruben Onsu, dan Ivan Gunawan.

Menariknya, Deddy Corbuzier ternyata tidak ngotot menang dalam ajang tersebut. Dia justru menyuruh publik untuk memilih kandidat lainnya.

"Thank you for this. Tapi kalau kalian punya fan lain selain saya, pilih mereka saja. Jangan saya. I don't do my work for award base on fans," ungkap Deddy Corbuzier lewat akun Instagram miliknya, Selasa (29/10).

Baca Juga: Uya Kuya Beber Alasan Melabrak Deddy Corbuzier

Pembawa acara Hitam Putih itu menilai lebih baik publik memilih nominator lain ketimbang dirinya. Atau menurut Deddy Corbuzier, sebaiknya SMS berbayar itu digunakan untuk yayasan kemanusiaan.

"Dan kalau ada yang mungkin lewat SMS berbayar cara milihnya buat milih saya, please don't. Pakai uangnya buat Kitabisa atau yayasan lain atau apa aja," ujar Deddy Corbuzier.

"It's small money but imagine if thousand do, It means alot. Sekali lagi thank you all. Love. Ps: I speak of my self. Tidak mewakilkan artis lain dll," sambungnya.

Sikap Deddy Corbuzier tersebut spontan mengundang reaksi dari netizen. Sejumlah netizen mengaku menghargai keputusan mantan pesulap tersebut. (mg3/jpnn)