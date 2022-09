Delegasi Indonesia Pamer Keberhasilan Penanganan Covid-19 di Pertemuan Internasional

jpnn.com, JAKARTA - Bertempat di Kantor Pusat OECD (Organisasi Internasional Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan), perwakilan Indonesia diundang untuk dapat mempresentasikan keberhasilan strategi Indonesia dalam penanganan Covid-19 berbasis pendekatan komunikasi digital dan behavioural insights.

Delegasi Indonesia dihadiri oleh Akhmad Firmannal, Ardilla Amri, Devie Rahmawati, Rizky Ameliah, Zaky Ramadhan.

Dalam konferensi yang bertajuk 5th meeting of the OECD Expert Group on Public Communication itu dihadiri lebih dari 40 delegasi dari sedikitnya 15 negara maju di dunia.

Indonesia dan Singapura sendiri diundang mewakili Asia Tenggara.

Ardilla Amri, salah satu delegasi Indonesia menyatakan kondisi Covid-19 di tanah air sangat kontras dibandingkan dengan Amerika Serikat.

Indonesia dengan jumlah penduduk 277 juta jiwa, warga yang terinfeksi Covid hingga Agustus 2022 sebesar 6 juta kasus dengan total kematian 150 ribu kasus.

"Kondisi ini kontras dengan Amerika Serikat misalnya, yang memiliki penduduk sebanyak 322 Juta, yang terinfeksi Covid mencapai 95 juta orang dengan angka kematian lebih dari 1 juta," kata Ardilla Amri dalam keterangannya, Kamis (29/9).

Dia menyebutkan kehadiran delegasi Indonesia dalam pertemuan Internasional itu merupakan pengakuan terhadap kebijakan dan kolaborasi berbagai pihak.