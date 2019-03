Demi Amerika, Saudi Cabut Kewarganegaraan Putra Kesayangan Osama

jpnn.com, RIYADH - Nama Hamza bin Laden kembali menghiasi media global. Pemerintah Arab Saudi mencabut kewarganegaraan anak lelaki mendiang Osama bin Laden itu pada Jumat (1/3).

Sehari sebelumnya, Washington menyayembarakan Hamza. Amerika Serikat (AS) menjanjikan imbalan USD 1 juta (sekitar Rp 14 miliar) bagi siapa pun yang mempunyai informasi soal Hamza.

AS menyebut Hamza sebagai pemimpin baru Al Qaeda. ''Sejak Agustus 2015, dia mengunggah pesan suara dan video di internet yang berisi ajakan menyerang AS dan sekutunya.'' Demikian bunyi pengumuman resmi AS sebagaimana dilansir The Hill.

Dalam seruannya, konon, Hamza menyebut aksi teror itu sebagai pembalasan dendam atas kematian sang ayah.

Sebelum Washington mengumumkan sayembara Hamza, Saudi tidak pernah angkat suara tentang menantu mendiang Mohammed Atta tersebut. Atta merupakan dalang serangan 11 September 2001 alias 9/11 di AS yang merenggut sekitar 3.000 nyawa.

Tetapi, kepada media, Kementerian Dalam Negeri Saudi menyatakan bahwa keputusan untuk mencabut kewarganegaraan Hamza itu sudah diteken pada November lalu. Yakni, sebelum AS memasukkan Hamza dalam daftar teroris.

Akhir pekan lalu, Dewan Keamanan (DK) PBB juga memasukkan Hamza pada daftar individu-individu yang kena sanksi. Itu berarti PBB berhak membekukan aset-aset Hamza dan menerapkan larangan bepergian terhadapnya.

Sumber : Jawa Pos