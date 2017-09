Demi Istri Tercinta, Gilang Dirga Berhenti Merokok

Gilang Dirga. Foto: Jawapos.com

jpnn.com, JAKARTA - Adiezty Fersa mengungkapkan rasa bahagianya menjadi istri Gilang Dirga selama setahun belakangan.

Tepat di momen satu tahun pernikahan mereka pada 18 September kemarin, Adiezty mencurahkan rasa bahagianya lewat akun Instagram miliknya.

"Terima kasih atas kelapangan hati kamu yang menerima semua kekurangan aku, terima kasih selalu memperlakukan aku seperti tuan putri tapi juga sekaligus mengajarkan aku untuk menjadi perempuan kuat, terima kasih buat cinta yang gak ada habisnya untuk aku,” ungkapnya.

Wanita kelahiran 6 November 1990 ini juga berterima kasih karena Gilang sudah mau berhenti merokok dan menjadi sosok yang terbaik untuknya.

Meski mengaku bukan wanita sempurna, Adiezty memastikan dirinya tidak pernah absen berdoa agar jadi istri sempurna untuk Gilang.

“Aku bukan perempuan sempurna, tapi aku gak pernah berhenti berdoa untuk bisa menjadi sosok istri yang sempurna untuk kamu. Thank you for making me the happiest woman alive,” ucap Adiezty.(zul/pojoksatu/jpnn)