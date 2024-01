Deni Daruri Sebut Investor EBT Bakal Antre Masuk Indonesia, Begini Alasannya

jpnn.com, JAKARTA - Founder Bumi Global Karbon (BKG) Foundation Achmad Deni Daruri optimistis investor energi baru terbarukan (EBT) bakal deras masuk ke Indonesia.

Selama ini, Indonesia adalah importir bersih bahan bakar fosil terbesar di dunia. Artinya, pasar EBT di dalam negeri sangat menggiurkan seiring tingginya kesadaran publik akan energi ramah lingkungan.

“Sekitar 270 juta penduduk bergantung pada bahan bakar fosil dari negara lain, yang membuat Indonesia rentan terhadap guncangan dan krisis geopolitik. Sebaliknya, Indonesia memiliki sumber energi terbarukan yang melimpah. Namun, potensinya belum sepenuhnya dimanfaatkan,” ujar Deni Daruri di Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), kata Deni, memproyeksikan 90 persen pasokan listrik dunia berasal dari EBT. Artinya, pengembangan EBT di Indonesia, menjadi solusi untuk keluar dari ketergantungan impor.

Soal harga, Deni menilai saat ini, EBT merupakan pilihan daya termurah di sebagian besar dunia.

Biaya listrik dari tenaga surya, turun 85 persen dalam 1 dekade (2010- 2020). Biaya energi angin darat dan lepas pantai, masing-masing turun 56 persen dan 48 persen.

“Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sekitar 99 persen orang di dunia menghirup udara yang melebihi batas kualitas udara dan mengancam kesehatan mereka. Dan, lebih dari 13 juta kematian di dunia per tahun, disebabkan pencemaran termasuk polusi udara," ungkap Deni.

Pada 2018, polusi udara dari bahan bakar fosil menimbulkan dampak ekonomi dan kesehatan, melahirkan keruhian hingga US$ 2,9 triliun atau setara US$ 8 miliar per hari.