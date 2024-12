Denta Festiva 2025 Segera Digelar, Perhelatan Akbar Dunia Kedokteran Gigi

jpnn.com, JAKARTA - Cobra Dental bersama Solventum dan PDGI Cabang Jakarta Pusat akan menggelar Denta Festiva 2025 di Golden Ballroom, Hotel Sultan Jakarta pada 15-16 Februari 2025.

Acara tersebut merupakan wadah bagi para profesional gigi untuk berbagi pengetahuan, memperkaya wawasan, dan memperkenalkan teknologi terbaru dalam bidang kedokteran gigi.

Sebagai festival kedokteran gigi yang dinantikan para praktisi kesehatan gigi, Denta Festiva 2025 akan hadir sebagai tempat bagi para dokter gigi dan menjadi titik temu bagi para profesional di bidang kedokteran gigi untuk saling menginspirasi dan mengembangkan kompetensi.

Antara lain, dari General Dentist, Dental school, hingga spesialis seperti Conservative, Prosthodontist, dan Pedodontist dari seluruh Indonesia.

Semua akan dipertemukan untuk berkumpul, berbagi ilmu, dan memperluas jaringan.

Selama dua hari penyelenggaraan, Denta Festiva 2025 menyajikan rangkaian kegiatan yang menarik dan penuh edukasi serta informasi. Salah satunya rangkaian seminar dan Hands-On kedokteran gigi yang akan menampilkan pemaparan dari para ahli.

Beberapa tokoh yakni drg. Yusuf Bagus Pamungkas Sp.KG, drg. Kevin Kawilarang Sp.Pros, drg. Martariwansyah Sp.KG, drg. Eva Fauziah Sp. KGA K-PKOA, drg. Aji Tri Baskara Sp.KG, & drg. Eron Tondas Sp.Pros.

Para ahli bakal membawakan beragam topik menarik yang disertakan sesi hands-on workshop seperti drg. Martariwansyah Sp.KG (Key Techniques in Anterior Layering Restoration Concepts), drg. Yusuf Bagus Pamungkas Sp.KG (Seminar: The Art and Science of Class II Composite Restoration for Daily Practice, Hands-On: The Secret How to Create Beautiful and Strong in Posterior Composite Restoration).