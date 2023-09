Desa Energi Berdikari Pertamina Berdayakan Puluhan Difabel di Tanjung Karang Aceh Tamiang

jpnn.com, ACEH TAMIANG - PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Subholding Upstream melalui Pertamina EP Asset-Rantau Field menghadirkan pemanfaatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) pada Program Rumah Kreatif Tamiang di Desa Tanjung Karang, Kecamatan Karang Baru, Provinsi Aceh.

Sebagai bagian dari program Desa Energi Berdikari (DEB) dan upaya menjalankan komitmen tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL), Pertamina berharap dapat mewujudkan percepatan penggunaan energi terbarukan yang memberi manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

Head of Comrel & CID Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Djulianto Tasmat mengatakan melalui program DEB ini memberdayakan sejumlah 20 orang penyandang disabilitas kurang mampu di Desa Tanjung Karang, Kabupaten Aceh Tamiang.

Wilayah tersebut merupakan daerah dengan jumlah penyandang disabilitas kedua terbesar di Provinsi Aceh.

“Melalui program ini, Pertamina berharap dapat meningkatkan kesediaan akses terhadap sumber energi bersih, khususnya bagi para penyandang disabilitas di Desa Tanjung Karang, dan masyarakat pada umumnya,” kata Djulianto.

Berkapasitas 4,91 Watt Peak (Wp) yang menghasilkan 6.320 Watt Hour (Wh) per tahunnya, PLTS ini tidak hanya mengurangi emisi hingga 6.383 kgCO2eq per tahun, tetapi juga menghemat biaya listrik hingga Rp 9 juta per tahun.

Ini adalah salah satu langkah dalam akselerasi transisi energi terbarukan dengan mengoptimalkan sumber daya energi lokal.

Program Desa Energi Berdikari telah dilaksanakan sejak 2019, hingga saat ini telah ada di 52 desa di seluruh Indonesia dan memberikan manfaat dengan menghasilkan 143.250 Wp energi PLTS.