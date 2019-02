Desainer Busana Muslim Ini Raih Dua Penghargaan

jpnn.com - DI tengah maraknya industri fashion muslim di Indonesia, pilihan busana muslim pun semakin beragam dan menemukan pasarnya sendiri. Hal ini juga yang dialami desainer Arfiani, pemilik brand Hurrem by Fia.

Dalam meniti usahanya, ibu dua anak ini awalnya bekerja sebagai pedagang hingga akhirnya kecintaannya pada busana muslim membawanya mengembangkan brand Hurrem by Fia dan kini sukses berwirausaha.

Sejumlah penghargaan pun berhasil dia raih atas kerja kerasnya membangun bisnis dari nol. Belum lama ini, Arfiani kembali meraih dua penghargaan lewat brand Hurrem by Fia.

Penghargaan pertama yang diraih adalah Indonesia 50 Best Company Award 2019 dalam kategori "The Best of Quality Product Highly Recomended of The Year yang diadakan di Grand Inna Kuta Bali pada 15 Februari 2019.

Kedua adalah penghargaan sebagai Sosok Wanita Kreatif dan Inspiratif Tahun 2019 yang digelar di Bandung, 22 Februari 2019.

Melihat pencapaian ini, Arfiani bersyukur dan bahagia. "Ini merupakan bentuk penghargaan atas karya dan dedikasi saya di industri busana muslim. Semoga dengan penghargaan ini saya bisa terus memberikan karya terbaik dan kepuasan customer tetap nomer satu," kata Arfiani dalam keterangan tertulisnya.

Arfiani menambahkan, untuk memberikan kepuasan pada customer, dia terus meng-update model busana yang dibutuhkan pasar, dengan kualitas bahan yang bagus serta harga yang terjangkau dibandingkan brand lain.

"Saya fokus berkarya dan memberikan yang terbaik. Tantangan pasti ada tapi sejauh ini bisa diselesaikan dengan baik sehingga permintaan customer pun bisa terpenuhi," jelas Arfiani yang dalam waktu dekat akan mengikuti exhibition modest wear di beberapa negara dan event fashion di Indonesia.