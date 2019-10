Detik-Detik Menegangkan Kemenangan Jojo di Perempat Final French Open 2019

jpnn.com, PARIS - Jonatan Christie alias Jojo melaju ke semifinal French Open 2019, menyusul langkah Anthony Sinisuka Ginting. Jojo meraih kemenangan dari Anders Antonsen (Denmark) dalam perempat final di Stade Pierre de Coubertin, Paris, Jumat (25/10) malam WIB.

Jojo menang setelah main tiga gim 17-21, 21-19, 21-16 dalam 82 menit. Di game pertama Jonatan sebenarnya berpeluang untuk langsung merebut kemenangan. Sebab ia mampu unggul jauh 12-4 dari Antonsen. Namun setelahnya, Jonatan mengatakan banyak melakukan kesalahan sendiri yang menguntungkan lawan. Jonatan pun harus merelakan gim pertamanya.

“Pertama-tama saya mengucap syukur, terima kasih Tuhan yang sudah memberikan kemenangan buat saya hari ini. Antonsen bermain sangat bagus hari ini. Di gim pertama saya cukup kecewa karena sebenarnya saya sudah unggul. Namun, saya melakukan banyak kesalahan sendiri,” ujar Jojo seperti dikutip dari Badminton Indonesia.

Highlights | The sweet taste of success! @jonatan979 Christie ???????? comes back to take the decider in thoroughly entertaining quarterfinal match ????#HSBCBWFbadminton #HSBCRaceToGuangzhou pic.twitter.com/V46HYJGvEb — BWF (@bwfmedia) October 25, 2019