Dewi Perssik Kesulitan dalam 'I Can See Your Voice Indonesia' 2021

jpnn.com, JAKARTA - Ajang 'I Can See Your Voice Indonesia' kembali digelar pada awal tahun 2021 ini.

Program 'mystery music game show' asal Korea Selatan ini menampilkan talenta berbakat untuk mendapat kesempatan berduet dengan penyanyi kenamaan alias 'superstar'.

Sukses pada season satu hingga empat, I Can See Your Voice Indonesia season kelima ini ditayangkan MNCTV mulai Senin, 25 Januari 2021 Pukul 19.00 WIB.

I Can See Your Voice Indonesia season lima ini tetap mempertahankan konsep yang terdahulu.

Seorang superstar diuji kemampuannya untuk menilai kualitas vokal enam orang 'mystery singer', yang menampilkan gimmick lipsync di atas panggung.

Untuk menilai penampilan para mystery singer, sang superstar akan dibantu oleh tujuh orang yang disebut 'detective celebrity'.

Dalam I Can See Your Voice Indonesia epsode perdana, Dewi Perssik ditunjuk menjadi superstar.

Dia dibantu tujuh detective celebrity untuk memilih mistery singer yang nantinya akan berduet dengan Dewi Perssik di atas panggung.