Di Rumah Aja, Yamaha Tantang Bikin Jingle Nmax

jpnn.com, JAKARTA - PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (PT YIMM) bersama PT Yamaha Music Indonesia Distributor (PT YMID), menantang masyarakat selama menjalani imbauan di rumah aja, dengan kompetisi membuat jingle untuk Yamaha NMax.

Melalui kompetisi itu, Yamaha berharap dapat mengajak masyarakat tetap kreatif dan produktif untuk menghasilkan karya, kendati menghabiskan waktu di rumah guna mengurangi penyebaran virus corona baru.

"NMax Jingle Competition ini menjadi pilihan tepat untuk tetap berkarya dan berkreasi dengan musik dari rumah,” jelas Deputy GM Marketing PT YIMM, Yordan Satriadi, dalam siaran resmi, Senin (27/4).

Nmax Jingle Competition yang sudah diumumkan pada Java Jazz 2020 membawa semangat "Two Yamahas, One Passion", yakni menyatukan elemen otomotif pada musik menjadi sebuah kesatuan.

Kompetisi juga melibatkan Yovie Widianto sebagai salah satu juri pada kompetisi yang diadakan mulai tanggal 1 Maret hingga 1 Juni 2020.

Mekanisme untuk mengikuti Nmax Jingle Competition sebagai berikut, pertama peserta membuat jingle berupa lirik dan lagu yang dituangkan dalam video kreatif berdurasi maksimal dua menit menggunakan alat musik Yamaha.

Jingle harus sesuai dengan tema "Yes, We Are Connected" dan mengandung lirik wajib "Yamaha", "All New Nmax", "Connected", "Y-connect" dan "Kebanggaan Indonesia.

Hasilnya kemudian diunggah ke media sosial Instagram atau Youtube dengan caption menarik dan hastag #Nmaxjinglecompetition #connected2Yamaha #kebanggaanIndonesia.