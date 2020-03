Di Tengah Wabah Corona, Wanita Paling Cantik di Vietnam Ini Sungguh Mulia

jpnn.com - Wanita paling cantik di Vietnam, Mia Hoang, punya cara sendiri berbuat baik di tengah pandemi corona saat ini.

Mia memanfaatkan bakat menjahitnya untuk berdonasi kepada masyarakat dunia.

Melalui akun resminya di Instagram, wanita yang menyandang gelar Miss Universe Vietnam 2019 itu menjahit sendiri masker yang akan dia bagikan.

Baca Juga: Corona Buat KPU Menunda Pelaksanaan Tiga Tahapan Pilkada 2020

"Making face masks, i will give them for charity," tulis wanita yang juga dikenal dengan nama Hoang Thuy.

Mia melakukan aksinya itu tepat dimulai pada hari jadinya yang ke-28 tahun.

Tak pelak, aksinya itu langsung mendapat respons dari 205 ribu pengikutnya.