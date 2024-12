Diakui Secara Global, BNI Sabet 2 Penghargaan Internasional dari Corporate Treasurer

jpnn.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BNI meraih dua penghargaan dalam gelaran Corporate Treasurer Awards 2024.

BNI mendapatkan apresiasi atas kinerja terbaik dalam menyediakan produk-produk treasury serta international banking unggulan bagi nasabah.

Dua penghargaan tersebut antara lain Best for Asset/Liquidity Solutions dan Best Bank for Payment Solution.

Penghargaan tersebut diberikan oleh lembaga publikasi independen yang didedikasikan bagi para petinggi lembaga jasa keuangan dan perbankan di kawasan Asia, Corporate Treasurer.

Hadir dalam penyerahan penghargaan tersebut BNI Wholesale Digital Channel Division Head Efransyah Mudani, BNI Hong Kong Overseas Network General Manager Farid Faraitody Sumarsono, dan Direktur BNI Remittance Indra Kusuma. Acara ini digelar di Shangri-La Hotel, Hong Kong pada Selasa (3/12).

Direktur Digital and Integrated Transaction Banking BNI Hussein Paolo Kartadjoemena mengatakan penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan terhadap kinerja dan kualitas pelayanan prima BNI di kancah global.

Selama periode penjurian, BNI telah berhasil membuktikan diri menjaga rasio likuiditas yang kuat dan unggul dibandingkan dengan bank-bank lain.

Menurut Paolo, kinerja positif tersebut turut ditopang oleh berbagai saluran digital yang ditawarkan BNI seperti BNIdirect, Layanan API, Rekening Virtual, Garansi Bank Online, dan Financial Supply Chain Management.