Diam-Diam Harga Minyak Goreng Menanjak Naik, Cek nih, Bun!

jpnn.com, JAKARTA - Harga minyak goreng mulai merangkak naik dalam beberapa waktu terakhir.

Dipantau dari laman resmi bi.go.id/harga pangan Selasa (18/1) rerata nasional minyak goreng curah naik Rp 400 per kilogram menjadi Rp 15.150 per kilogram.

Kemudian, minyak goreng kemasan bermerek satu naik Rp 350 per kilogram menjadi Rp 20.500 per kilogram.

Harga minyak goreng bermerek dua naik Rp 250 per kilogram menjadi Rp 18.700 per kilogram.

Selain itu, kenaikan juga terjadi pada komoditas bawang merah, Rp 300 per kilogram menjadi Rp 39.050 per kilogram.

Harga bawang putih naik Rp 950 per kilogram menjadi Rp 28.850 per kilogram.

Harga daging sapi kualitas sedang atau dua naik Rp 600 per kilogram menjadi Rp 125.550 per kilogram dan kualitas satu menjadi Rp 132.050 per kilogram.

Di sisi lain Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan kestabilan harga bahan pokok dan kecukupan pasokan bisa terjadi karena pengendalian inflasi daerah yang menggerakkan dinas-dinas perdagangan selama momen Natal dan Tahun Baru 2023.