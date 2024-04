Dibantu The Jadugar, BAALE Hadirkan 3 Single Dalam Satu Video Klip

jpnn.com, JAKARTA - Iqbaal Ramadhan dengan membawa nama BAALE resmi kembali eksis di kancah musik.

Sebagai langkah awal, BAALE telah merilis tiga single sekaligus pada 19 April 2024 lalu.

Lagu yang dirilis yakni Cinta Luka Sempurna, Fortuna, dan Di Bawah Lampu secara umum mengusung genre pop dengan nuansa ’90-an.

Tidak hanya sampai di situ, BAALE pun sudah menyiapkan video musik dari ketiga lagu tersebut dengan menggandeng The Jadugar.

“Konsep besarnya sendiri diusulkan oleh The Jadugar yang menyesuaikan dengan nuansa tiga single BAALE, yaitu pop ’90-an. Jadi, awalnya aku cerita ke Om Batman (Henry) bahwa BAALE mau membuat video klip dari tiga lagu yang akan rilis. Saat ditanya mana yang paling utama, aku bilang tidak ada lagu yang dianakemaskan," kata Iqbaal Ramadhan.

"Dari situ, om-om The Jadugar langsung mengusulkan untuk membuat tiga video klip yang dijahit menjadi satu. Saat dipresentasikan, kami langsung setuju dan membantu memberikan beberapa detail tambahan. Senangnya, BAALE juga mendapat bantuan dari Ringgo Agus Rachman yang menjadi presenter di videoklip," sambungnya.

The Jadugar sendiri merupakan salah satu sutradara video klip terbaik Indonesia pada era 1990-an dan 2000-an yang beranggotakan dua orang, yaitu Anggun Priambodo dan Henry 'Batman' Foundation.

Beberapa karya yang pernah dilahirkan di antaranya Yang Terdalam milik Peter Pan (kini NOAH), Dia Adalah Pusaka Sejuta Umat Manusia yang Ada di Dunia milik Naif, My Only One dari Mocca, hingga Aku Cinta J.A.K.A.R.T.A. milik C'mon Lennon.