Dicap Bakal Masuk Neraka, Dinar Candy: Aku Itu...

jpnn.com - Disjoki atau DJ Dinar Candy mengatakan bahwa dirinya kerap dipandang sebagai wanita nakal. Penyebabnya ialah kebiasaan pemilik nama asli Dinar Miswari itu tampil seksi.

"Nakal, masuk neraka, ya banyaklah yang kayak begitu, negatif-negatif," ujar Dinar dalam kanal Boy William di YouTube yang dikutip Minggu (11/7).

Namun, Dinar menegaskan bahwa dirinya tidak seperti anggapan itu.

"Jadi, aku itu anaknya hiperaktif. Aku bukan tipikal yang hor***an banget," kata wanita berusia 28 tahun itu.



Boy William yang menjadi host langsung menimpali bahwa perkataan orang lain belum tentu benar.



Menurutnya, Dinar Candy merupakan orang yang baik dan menyenangkan.



"Kamu itu orangnya baik banget, such a nice person, so cool. Jadi, apa yang orang bilang tentang kamu di luar sana, aslinya you're so cool," kata Boy William.(mcr7/jpnn)



