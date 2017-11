Dicap Sombong, Via Vallen Langsung Nyerocos Panjang Lebar

jpnn.com - Via Vallen jarang mencurahkan kekesalannya di media sosial. Namun, komentar seorang penggemar baru-baru ini sukses memancingnya untuk berkomentar panjang lebar.

Penggemar itu menuding Via Vallen sombong dan tidak profesional menyusul penampilan di Sampit beberapa waktu lalu. Via pun memberi klarifikasi dan menceritakan kronologi kejadian yang membuat fans wanitanya itu kecewa di akun Instagram.

"Jadi Si Mbak yang di Sampit ini bilang waktu di Sampit Via sombong, penampilannya mengecewakan karena lagi sakit flu tapi gak bisa profesional. Si Mbak kecewa karena sebagai anak kos yang duit pas-pasan udah belain nyewa kamera dan makan minum di kafe tempat Via menginap biar bisa foto sama Via, eh malah gak bisa," tulis Via Vallen.

Pelantun Sayang itu mengaku bahwa penggemar wanita itu sempat mengetok pintu kamar hotel tempatnya menginap. Namun kejadian itu segera diatasi para kru.

Pihaknya tidak mengizinkan 'Si Mbak' tersebut untuk mengikuti Via Vallen hingga ke kamar. Sebab, kamar baginya merupakan sebuah privasi.

"Setelah diusut ke semua crew ternyata mbaknya ini gak ketemu sama Via jadi gak ngomong langsung ke Via untuk minta foto. Tapi kata crew Via, Si Mbak ini minta ke kamar ngetok-ngetok buat minta foto. Sama crew Via gak dibolehin karena ga sopan. Ya kan biarpun Via publik figur yang harus nyenengin banyak orang tapi boleh kan saya punya privacy?," ucapnya.

Dalam keterangan yang sama, Via Vallen juga membeberkan alasan kenapa dia tidak maksimal saat tampil di Sampit, seperti yang ditudingkan penggemar itu.

Via Vallen menyebut saat itu dia dalam kondisi sakit, batuk hingga flu, sehingga kondisi itu membuat suaranya sedikit terganggu.

Sumber : Jawapos.com