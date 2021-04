Dicibir Warganet Saat Jualan Es Kelapa, Ruri Repvblik Merespons Begini

jpnn.com, JAKARTA - Vokalis band Repvblik, Ruri, menanggapi santai cibiran yang dilayangkan kepadanya, lantaran videonya tengah berjualan sup buah dan es kelapa ramai di TikTok.



Ruri tak memungkiri ada beberapa komentar yang cukup menyakitkan hatinya. Salah satunya yang menyebutnya tak lagi laku sebagai penyanyi.



Namun dia bersyukur tak sedikit pula warganet yang membela pelantun Selimut Tetangga itu.



"Ya, apa pun kondisinya, kan, mesti siap," ujar Ruri ditemui di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (22/4).



Dia mengakui dirinya sedang sepi tawaran menyanyi, sehingga memutuskan untuk berjualan.



Ruri berharap upayanya dalam mencari nafkah seperti itu bisa memotivasi orang lain agar tidak malu dengan pekerjaan yang mereka lakoni selama halal.



"Orang itu bilang enggak laku, ya, kondisi saat ini memang enggak ada kerjaan. Jadi, ya mesti kuat, saling dukung," tutur Ruri.



Menurutnya, label yang menaunginya pun tak mempermasalahkan soal Ruri yang berjualan sup buah dan es kelapa.



Dia beralasan, profesinya sebagai penanyi dan usahanya dalam berjualan merupakan dua hal berbeda.



"Kontrak saya sebagai penyanyi, sebagai kerjaan saya, itu (berjualan sup buah dan es kelapa, red) beda lagi," turur Ruri.



Sebelumnya, Ruri Repvblik membagikan video dirinya tengah berjualan es kelapa melalui akunnya di TikTok.



Namun ternyata, aksinya tersebut justru mendapat cibiran dan komentar negatif dari sejumlah warganet. (mcr7/jpnn)



