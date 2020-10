Diduga Menjiplak IU, Video Klip Via Vallen Kini Menghilang

jpnn.com, JAKARTA - Pihak Via Vallen akhirnya menghapus video klip lagu Kasih Dengarkanlah Aku akibat diduga menjiplak video penyanyi asal Korea, IU.

Dari pantauan jpnn.com, video yang diunggah ke akun ascadamusik di YouTube kini menghilang alias tidak bisa lagi diakses.

Via Vallen pun telah meminta maaf karena video klip Kasih Dengarkanlah Aku diduga hasil plagiat dari video lagu IU yang berjudul Above the Time.

"Untuk IU, fans IU dan terutama Vyanisty, juga pihak yang merasa dirugikan, aku minta maaf soal MV terbaru aku yang ternyata memang mirip banget sama MV-nya IU," ungkap Via Vallen lewat akun miliknya yang telah terverifikasi di Instagram, Sabtu (24/10).

Perempuan asal Sidoarjo itu mengaku tidak tahu atas kemiripan video klip miliknya dengan IU.

Via Vallen bahkan malu karena kabar ini telah jadi perbincangan di berbagai media sosial, khususnya di kalangan fan KPop.

"Kalau dari awal aku tahu bahwa MV Kasih Dengarkanlah Aku ini plek ketiplek sama MV orang lain sudah pasti 100% bakalan minta ganti konsep. Jujur aku MALU banget pas tahu," jelas perempuan 29 tahun itu.

Oleh sebab itu, Via Vallen meminta timnya untuk menghapus video klip Kasih Dengarkanlah Aku dari kanal YouTube.