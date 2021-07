Diego Simeone Janji Setia, Atletico Madrid Juara La Liga Lagi?

jpnn.com, MADRID - Diego Simeone akan terus menjadi komando Ateltico Madrid setidaknya sampai 2024. Los Rojiblancos -julukan Atletico Madrid- resmi memperpanjang kontrak pelatihnya itu pada Kamis (9/7) ini.

Pengumuman resmi kontrak Simeone langsung diumumkan oleh pihak klub melalui akun instagram maupun twitternya.

"Diego Simeone telah meneken perpanjangan kontrak sampai 3 Juni 2024 mendatang," tulis pernyataan resmi klub.

Tidak hanya Simeone, tapi seluruh staf sang pelatih juga ikut diperbarui kontraknya bersama rival sekota Real Madrid ini. Asisten pelatih Nelson Vivas, pelatih fisik "Profe" Ortega, dan pelatih kiper Pablo Vercellone, semuanya tetap setia mendampingi Simeone.

Simeone and his coaching staff sign contract extensions until 2024.



What a way to start the season! ???? pic.twitter.com/V6uD5R58x9 — Atlético de Madrid (@atletienglish) July 8, 2021