Diego Simeone Pernah Janji Bakal Jualan Semangka jika Juventus Menang

jpnn.com, MADRID - Sulit membayangkan pelatih Atletico Madrid Diego Simeone jualan semangka di jalanan Madrid. Namun, sejumlah netizen sudah menunggu pria Argentina itu menepati janjinya.

''Saya akan berjualan semangka di jalanan Madrid apabila itu (comeback Juventus) terjadi,'' itu yang dikatakan Cholo, julukan Simeone, saat menjawab pertanyaan jurnalis tentang potensi Juve melakukan comeback setelah Atletico unggul dua gol dalam leg pertama 16 Besar di Wanda Metropolitano, Madrid, 21 Februari lalu.

Nyatanya, Rabu (13/3) kemarin WIB, Juve benar-benar menuntaskan misi remuntada-nya. La Vecchia Signora, julukan Juventus, menang 3-0 dan berbalik unggul 3-2. Kini, tinggal menanti Simeone memenuhi janjinya untuk berjualan semangka di jalanan kota Madrid. Netizen pun ramai-ramai menagihnya di lini masa. Begitu pula meme-meme kocak Simeone yang berjualan semangka.

''Mari kita bantu Diego Simeone mempercepat karir barunya sebagai penjual semangka,'' kicau akun Twitter bernama @Feyishayur. ''Lebih baik dia segera turun ke pinggir jalanan saja,'' tulis Netizen lainnya dengan akun @emmagination6. ''Diego, berapa harga satu buah semangka di lapakmu?'' sindir akun @DSMTACO.

????Reporter: Do you see Juventus doing a remondanta (Comeback) against you just like Ajax and Man United did?



????Diego Simeone: I will sell Watermelon in the streets of Madrid if that happens ????????



FT: Juve 3 ATM 0

Simeone right now #Ronaldo pic.twitter.com/0Ucsl0RFXp — EmmanDave (@DaveEmman) March 12, 2019