Diet Yoyo Rentan Picu Masalah Jantung pada Wanita?

jpnn.com - Dari namanya, mungkin diet yoyo ini agak asing di telinga Anda. Orang yang menjalankannya memiliki berat badan yang tidak stabil naik turun secara berulang-ulang akibat pola makan yang diterapkan mengikuti naik dan turunnya berat badan.

Hanya saja diet ini dikatakan bisa menyebabkan masalah jantung pada wanita.

Menurut dr. Devia Irine Putri dari KlikDokter, diet yoyo atau weight cycling merupakan kondisi di mana Anda yang telah berhasil menurunkan berat badan, namun kembali ke pola makan normal atau justru cenderung mengonsumsi makanan tak sehat.

Saat berat badan kembali naik, Anda pun kembali melakukan pola makan sehat untuk menurunkan lagi bobot tubuh. Pola inilah yang kemudian membuat berat badan cenderung tidak stabil.

Dampak diet yoyo pada wanita

Ketidakstabilan berat badan badan dan pola makan yang berubah-ubah ternyata disinyalir membawa dampak buruk bagi kesehatan, khususnya kesehatan jantung.

Dilansir dari Newsweek.com, asumsi tersebut didapat dari sebuah studi yang dilakukan oleh Dr. Brooke Aggarwal, seorang peneliti senior dan asisten profesor Ilmu Kedokteran di Columbia University Vagelos College of Physicians and Surgeons, New York, Amerika Serikat. Dalam penelitiannya tersebut mereka menganalisis 485 wanita.

Alasan mengapa Dr. Brooke menggunakan wanita sebagai sampel penelitiannya adalah karena kaum wanita lebih sering melakukan diet yoyo ketimbang pria.