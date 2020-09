Diganti Tanpa Pemberitahuan, Momo Eks Vokalis Geisha: Kalau Aku Punya Kesalahan Bisa Diomongin

jpnn.com, JAKARTA - Narova Morina Sinaga atau yang akrab disapa Momo, mantan vokalis band Geisha mengaku sampai saat ini masih merasa bingung terkait statusnya.

Pasalnya, dirinya diganti dengan vokalis baru tanpa pemberitahuan resmi.

Sejak Juni 2020, Geisha telah memiliki vokalis baru yaitu Regina Poetiray yang resmi diperkenalkan ke publik lewat akun Instagram resmi @geishaindonesia bersamaan dengan peluncuran baru lagu berjudul ‘Komitmen’.

“Sebenarnya aku bingung, kalau ditanya orang ‘kok tiba-tiba vokalisnya bukan kamu?’. Aku sendiri enggak tahu persis, aku enggak officially dikasih tahu. Enggak dikasih tahu kalau mereka sudah ada penggantinya,” ungkap Momo di Channel Youtube Boy William, Kamis (17/9).

Momo seperti diketahui memang sempat vakum di band-nya begitu menikah dengan Nicola Reza Samudra dan memiliki anak, namun dia kaget begitu posisinya sudah diserahkan ke orang lain tanpa bicara resmi.

“Secara officially enggak ada yang ngomong, ‘Momo sudah enggak bisa ikutin’, something like that. Enggak ada informasi officially. Karena pas lauching sendiri aku enggak dikasih tahu tanggalnya, jadi aku tahu lihat Instagram, oh bulan Juni,” jelasnya.

Sejatinya, Momo terbuka jika diberi penjelasan alasanya diganti. Pun, saat ini dia telah ikhlas.

“Mungkin kalau aku punya kesalahan bisa diomongin. Mungkin karena aku enggak tahu sama sekali jalannya seperti itu, ya udah,” tutur Momo.