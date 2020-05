Diisukan Cerai, Aura Kasih: Please, Lebih Baik Doa daripada Gibah

jpnn.com, JAKARTA - Artis Aura Kasih kesal diisukan bercerai lantaran Lebaran kali ini tak ditemani suami, Eryck Amaral.

Lewat unggahan di Instagram Story, pelantun Mari Bercinta itu meluapkan kekesalannya pada haters yang selalu berpikir negatif terhadap rumah tangganya.

"Mana suaminya? Cerai? Terus negative thinking aja saat suasana Lebaran!," tulis Aura Kasih, Selasa (26/5).

Tak ingin terus-terusan diterpa gosip miring, ibu satu anak itu pun menjelaskan bahwa sang suami kini berada di Bangkok.

"Eryck enggak bisa pulang dari Bangkok, dan saya enggak bisa mudik (karena anjuran pemerintah)," lanjut Aura Kasih.

Pemain film The Sacred Riana: Beginning ini meminta warganet untuk berhenti menanyakan perihal rumah tangganya.

"So, stop asking me about that! please, lebih baik doa deh daripada gibah," pungkasnya.

Sebelumnya, Aura Kasih pernah mengungkapkan bahwa sang suami tengah berada di Bangkok karena ada pekerjaan di sana. (mg7/jpnn)