Dinilai Berpertasi, Wuling Motors Sabet Penghargaan Bergengsi

jpnn.com, JAKARTA - Wuling Motor (Wuling) baru saja mendapatkan titel sebagai The Most Popular EV Brand in Indonesia versi majalah Listrik Indonesia.

Penganugerahan itu diberikan pada ajang Penghargaan Listrik Indonesia yang digelar di Hotel Mulia, Jakarta, Kamis (3/5).

Pada ajang itu tercatat ada 45 perusahaan yang menerima penghargaan.

Baca Juga: Wuling Berkontribusi 64 Persen dari Penjualan Mobil Listrik di Indonesia

Dari jumlah tersebut, Wuling sebagai produsen mobil di Indonesia mendapatkan penghargaan bergensi tersebut.

“Ada sejumlah kriteria yang kami jadikan penilaian. Di antaranya adalah terkait dengan kinerja perusahaan, inovasi yang dilakukan, kepedulian terhadap lingkungan, pelayanan, dan juga tentunya menyangkut reputasi perusahaan,” kata Herman Darnel Ibrahim, Ketua Dewan Pakar Majalah Listrik Indonesia.

Menurut dia, tantangan teknologi dan inovasi di sektor kelistrikan dan energi di masa depan semakin berat.

Baca Juga: Mobil Listrik Paling Bersinar Pada Maret Masih Diisi Produk Dari Wuling

Isu energi juga terus menjadi perbincangan dunia. Tak hanya soal pembangkit energi fosil, tetapi juga bagaimana kesiapan Indonesia melakukan transisi energi di masa mendatang.