Diproduseri HONNE, BEKA Melepas Lagu My One

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi asal Inggris, BEKA meluncurkan lagu baru berjudul My One.

Single ketiga BEKA tersebut diproduseri langsung oleh duo pop kenamaan, HONNE.

BEKA mengatakan secara garis besar lagu My One menggambarkan situasi seseorang yang sedang jatuh cinta dan ingin segera menyatakan perasaannya.

"Harapan saya lagu ini bisa menjadi sebuah dorongan untuk orang-orang yang tengah memendam perasaannya, dan mereka harus ingat bahwa mengejar cinta membutuhkan sebuah keberanian juga," kata BEKA dalam keterangan yang diterima JPNN.com, Jumat (12/3).

Dari semua karya yang sudah dirilis, single My One merupakan lagu paling upbeat yang dimiliki BEKA.

Akan tetapi, BEKA tetap berusaha mempertahankan ciri khas suara empatiknya yang terdapat pada lagu-lagu sebelumnya.

BEKA sebelumnya sukses merilis lagu perdana I’ll Be There dan single keduanya More Than Friends bersama Honne pada 2020 lalu.

Lagu terbaru BEKA berjudul My One sudah bisa didengarkan di berbagai layanan musik digital mulai 12 Maret 2021. (ded/jpnn)