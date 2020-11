Diprotes Azka Corbuzier, Begini Tanggapan Kalina Ocktaranny

jpnn.com, JAKARTA - Kalina Ocktaranny merespons curahan hati anaknya, Azka Corbuzier yang tidak suka dengan hubungannya dengan Vicky Prasetyo.

Lewat akun Instagram miliknya yang telah terverifikasi, Kalina Ocktaranny meminta maaf kepada anaknya dari pernikahan dengan Deddy Corbuzier tersebut.

"Mungkin menurut Azka apa yang mama lakukan tidak sesuai dengan kehidupan Azka. Mama minta maaf untuk itu sayang," ungkap Kalina Ocktaranny, Kalina, Selasa (24/11).

Mantan istri Deddy Corbuzier itu lantas membeberkan alasan menjalin asmaradenga Vicky Prasetyo saat ini.

Kalina Ocktaranny merasa senang dengan kehadiran Vicky dan keluarga yang menerimanya.

"Beliau mempunyai anak, yang bisa menerima mama. And yes, i had so much fun with them Cha. Seperti Azka fun bersama kaka dan papa," jelasya.

Meski demikian, Kalina Ocktaranny memastikan tidak bakal melupakan Azka Corbuzier.

Dia menyebut remaja 14 tahun itu adalah nafas baginya.