Diramal Denny Darko Positif Covid-19, Deddy Corbuzier Merespons Begini, Tegas!

jpnn.com, JAKARTA - YouTuber Deddy Corbuzier menanggapi pernyataan ahli tarot, Denny Darko, yang meramal dirinya terpapar Covid-19.

Lewat akun Instagram miliknya, Deddy Corbuzier membagikan tangkapan layar berita yang berisi pernyataan Denny Darko dengan menuliskan kata bulshit, Kamis (26/8).

“Saat Anda bilang Anda tahu, itu sudah bohong dan bukan entertainment. Gue gak mau bahas soal ramal meramal setelah Mbak You karena buat gue semua hanya entertainment. Gue juga dulu magician etc, entertainment. Apalagi gue kenal sama orangnya,” cetus Deddy.

Pria 44 tahun ini menegaskan pernyataan Denny Darko itu bohong, usai menonton video tersebut sampai selesai.

“Saat gue nonton video pertama, well it’s entertainment, wrong is okay. Saat video kedua bilang sudah tahu karena ada ada pihak yang memberitahu, no you don’t know,” kata Deddy.

Menurut Deddy, jangankan Denny Darko, keluarganya saja tidak mengetahui jika dia sedang sakit.

"Coz nobody know. Not even my family know. Yang tahu saya sakit tak lebih dari 5 orang dan hampir semuanya Jendral RSPAD, yang mana saudara saya sendiri. And they are on swear,” katanya.

Mantan suami Kalina Ocktaranny ini menyayangkan sikap Denny lebih berkoar-koar di media ketimbang menemui dirinya.