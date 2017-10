Dirawat Karena Diare, Anang Merengek Minta Ditemani Keluarga

Anang dan Ashanty. Foto: dok/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Musisi sekaligus anggota DPR Anang Hermansyah tengah terbaring di rumah sakit.

Dia diketahui terkena diare setelah jalan-jalan dan dirawat di rumah sakit. Hal itu diketahui dari unggahan Instagram story Ashanty.

Dari video singkat itu, Ashanty memperlihatkan kondisi Anang yang tengah dirawat di ranjang rumah sakit.

Ashanty menceritakan bahwa suaminya itu baru saja pulang dari jalan-jalan dan tiba-tiba terserang diare.

“Ada yang sakit, semua orang disuruh nemenin dia coba,” kata Ashanty sambil tertawa yang dijawab Anang, “Coba telepon-telponin.”

Video itu pun kembali diunggah akun gosip Instagram lambelamis.

“Mas Anang abis makan makan kok malah diare toh...emang lagi musim diare nih. Get well soon ya mas Anang,” tulis akun tersebut.