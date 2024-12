Dirut KAI Raih 2 Penghargaan di Bidang Pemasaran

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo meraih dua penghargaan bergengsi di bidang pemasaran.

Dalam ajang Ajang Marketeer of The Year 2024 yang digelar di The Ritz Carlton Pacific Place - Jakarta (5/12), Didiek mendapatkan dua penghargaan bergengsi yakni penghargaan Best of The Best Marketeer of The Year 2024 dan penghargaan The Best Industry Marketing Champion 2024 for The Transportations Sector.

Penghargaan tersebut mencerminkan pengakuan terhadap inovasi dan transformasi yang telah dilakukan KAI selama beberapa tahun terakhir.

“Penghargaan ini bukti dari keberhasilan transformasi yang kami lakukan dengan tiga prinsip utama yaitu adaptif, solutif, dan kolaboratif. Inovasi seperti digitalisasi sistem tiket, layanan compartment suite, hingga kereta panoramic tidak hanya memberikan pengalaman perjalanan yang nyaman tetapi juga emosional bagi pelanggan. Kami juga terus berkomitmen pada keberlanjutan melalui penerapan prinsip ESG,” ungkap Direktur.

Sejak 2020 di tengah tantangan pandemi Covid 19, KAI telah melakukan transformasi besar-besaran.

Pendekatan berbasis data, integrasi teknologi, serta tata kelola perusahaan yang baik menjadi landasan strategi KAI.

“Penghargaan ini saya dedikasikan kepada seluruh tim KAI yang telah bekerja keras dan berinovasi untuk menjadikan KAI sebagai perusahaan transportasi kelas dunia. Ini adalah motivasi untuk terus memberikan yang terbaik bagi pelanggan dan bangsa Indonesia,” terang Didiek.(chi/jpnn)