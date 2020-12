Dirut Pelindo III Raih The Best Performing CEO in Technology Leadership dalam TOP BUMN Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo III) U Saefudin Noer menerima penghargaan dari Bisnis Indonesia untuk kategori Special Achievement sebagai The Best Performing CEO in Technology Leadership.

Bisnis Indonesia TOP BUMN Award 2020 merupakan bentuk apresiasi kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atas prestasi dan pencapaian yang berhasil diraih.

Penganugerahan ini disiarkan melalui webinar bertema bertahan di tengah badai krisis pandemi Covid-19, Survive in Crisis: The Most Resilient BUMN 2020.

Dalam kesempatan itu, U Saefudin Noer mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih atas penghargaan yang diterima.

"Ini menjadi kado terindah untuk Pelindo III karena pada 1 Desember 2020, kami memperingati HUT ke-28 Pelindo III," ujarnya.

"Penghargaan ini bukan untuk saya pribadi, tapi untuk seluruh manajemen, karyawan Pelindo III dan grup dan akan menjadi pemacu motivasi kami untuk terus berinovasi teknologi agar Pelindo III menjadi terbaik," lanjutnya.

Selama 28 tahun perjalanannya, Pelindo III sebagai perusahaan milik negara telah hadir di tengah masyarakat menyediakan jasa kepelabuhanan dengan tujuan menjaga kelancaran rantai distribusi logistik guna mendorong peningkatan ekonomi negara.

"Kami selalu berupaya mencapai prioritas yang ditetapkan Kementerian BUMN yaitu Technology Leadership dan Business Process Innovation,“ seru Saefudin.