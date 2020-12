Dirut SIG Raih Penghargaan CEO Terbaik Dalam Ajang Top BUMN Award 2020

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Utama PT Semen Indonesia (Persero) Tbk (SIG) Hendi Prio Santoso meraih penghargaan sebagai The Best CEO BUMN Public Company Non-Financial Sector with Asset Above 15 T, dari ajang Bisnis Indonesia Top BUMN Award 2020 pada 30 November 2020 lalu.

Selain Direktur Utama, SIG juga didapuk sebagai pemenang penghargaan The Most Resilient BUMN Public Company Non-Financial Sector with Asset Above 15 T.

Kedua penghargaan tersebut diberikan sebagai apresiasi terhadap kinerja SIG berikut dengan kepemimpinan Hendi yang terbukti bisa membawa perusahaan bertahan di tengah persaingan industri yang ada, termasuk juga tekanan ekonomi yang cukup signifikan akibat pandemi Covid-19.

Kemudian pada Senin (14/12), SIG kembali memperoleh penghargaan sebagai emiten terbaik sektor industri semen dari Bisnis Indonesia yang diserahkan secara virtual dalam ajang Bisnis Indonesia Award (BIA) 2020.

Penghargaan yang diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada korporasi yang sahamnya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

SIG dinilai sebagai emiten yang mampu bertahan serta mencapai pertumbuhan sangat baik di era pandemi Covid-19 yang berdampak negatif terhadap perekonomian.

"Kami mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan oleh Bisnis Indonesia kepada SIG. Semoga apresiasi ini dapat menambah semangat dan inspirasi untuk karyawan SIG, sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan, dan juga meningkatkan ketahanan perusahaan dalam kompetisi global," seru Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni.

Vita menambahkan, sudah terbukti, di bawah kepemimpinan Hendi Prio Santoso, SIG telah mampu bertransformasi dari semula hanya merupakan perusahaan produsen semen semata, kini berevolusi menjadi penyedia solusi bahan bangunan.