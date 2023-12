Disebut Tak Bisa Rujuk dengan Desta, Natasha Rizki Beri Jawaban Menohok

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Natasha Rizki memberikan jawaban menohok saat disinggung soal tak bisa rujuk dengan mantan suaminya, Desta.

Bermula saat salah seorang warganet mengatakan bahwa hubungan Natasha dan Desta masih baik-baik saja setelah bercerai.

Dia menduga Natasha Rizki telah ditalak tiga oleh sang mantan sehingga tidak bisa kembali rujuk.

Tak disangka, Natasha Rizki memberikan klarifikasi yang seolah menandakan kemungkinan rujuk dengan Desta, masih ada.

"Aku belum talak tiga mbak. He he he," balas Natasha, menggunakan akun pribadinya di TikTok.

Jawaban ibu tiga anak itu pun langsung mengundang beragam komentar dari warganet.

Mereka pun mendoakan Natasha dan Desta bisa rujuk dan kembali membina rumah tangga.

Diketahui, Natasha Rizki dan Desta resmi bercerai pada Juni 2023. Mereka menikah pada 21 April 2013.