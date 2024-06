Disokong Sektor Pariwisata, Pengamat Optimistis Perekonomian Nasional Bakal Naik di Era Prabowo

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum (Ketum) Generasi Pesona Indonesia (GenPi) Nasional Siti Chotijah optimistis pertumbuhan ekonomi nasional ke depan meningkat di bawah pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Salah satunya karena ditopang oleh sektor pariwisata.

Menurut Siti, Prabowo memiliki keberpihakan terhadap pariwisata yang dapat mendongkrak ekonomi Indonesia tercermin dari kolom opini yang ditulis Prabowo di media asal Amerika Serikat (AS), Newsweek, berjudul 'The Road Ahead for Indonesia-One of the Fastest Growing Economies in Asia'.

“Kami yakin itu, karena kami punya destinasi yang sangat melimpah baik dari destinasi alam, destinasi budaya ataupun destinasi buatan. Lalu juga ditunjang dengan berbagai rute penerbangan yang saat ini juga terus berkembang. Jika ini diprioritaskan, maka perekonomian nasional bakal merangsek naik,” kata Siti Chotijah di Jakarta, Rabu (19/6/2024).

Siti menambahkan Prabowo yang didampingi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki kepedulian untuk memajukan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif menjadi pilar penopang ekonomi Indonesia ke depan.

“Jadi, kita optimis sekali dengan pariwisata ini sebagai salah satu sektor yang memang nanti akan menjadi sokoguru dari perekonomian Indonesia," ujar Siti.

Siti mencatat sektor pariwisata di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan sumbangsih Produk Domestik Bruto (PDB) tahun 2023 sebesar 3,8 persen.

Dia berharap di bawah kepemimpinan Prabowo -Gibran bisa mencapai 5 persen lebih.

“Melalui pariwisata, kami berharap bahwa pariwisata itu menjadi jawaban cara tercepat untuk meningkatkan perekonomian negara dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," harapnya.