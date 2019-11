Ditahan Betis, Real Madrid Gagal Menggeser Barcelona

jpnn.com, MADRID - Real Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen, setelah hanya bermain imbang 0-0 dengan Real Betis dalam lanjutan La Liga di Santiago Bernabeu, Minggu (3/11).

Tampil setelah mengetahui Barcelona keok 1-3 di kandang Levante, Madrid malah tampak bermain penuh beban. Serangan yang banyak dibangun dari keringat Toni Kroos, kembali mentah saat berada di kaki Eden Hazard, Karim Benzema dan Rodrygo.

ESPN melansir, tuan rumah menguasai possession, 63-37. Madrid juga lebih banyak melepaskan shots, 22 berbanding 13 milik Betis. Dari 22 shots tersebut, cuma tujuh yang on goal.

1 - Real Madrid have drawn 0-0 at Santiago Bernabéu in all competitions for the first time under Zinedine Zidane. Novelty. pic.twitter.com/VfRksN2muH — OptaJose (@OptaJose) November 2, 2019