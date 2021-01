Dituding Sindir Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier Bilang Begini

jpnn.com, JAKARTA - Presenter Deddy Corbuzier buka suara setelah dituduh menyindir Raffi Ahmad terkait menjadi perwakilan dari generasi muda saat vaksinasi Covid-19 gelombang pertama.

Sebelumnya, ayah Azka Corbuzier ini menilai Raditya Dika layak mewakili kalangan anak muda dalam vaksinasi tersebut.

Bermula saat salah satu warganet menyinggung bahwa Deddy Corbuzier secara tidak sengaja menyebut penunjukan Raffi Ahmad mendapat vaksin Covid-19 salah.

Mantan suami Kalina Octaranny itu pun langsung mengklarifikasi pernyataannya terkait Raffi Ahmad.

"Enggak salah Raffi pilihan baik untuk spreading. Tetapi kita butuh juga untuk edukasi. Kalau bicaranya influencer Raditya dika baru punya bayi," kata Deddy Corbuzier menjawab pertanyaan warganet tersebut.

"Sangat kena Millenial walau usianya nggak muda. Sangat care dengan Covid. So you need to use both," sambungnya lagi.

Bapak satu anak ini memang sempat menuliskan pemikirannya mengenai sosok influencer yang layak ikut program vaksinasi Covid-19.

Dalam tulisannya di akunnya di Instagram, ia menyebut nama Raditya Dika juga layak mempromosikan vaksin.