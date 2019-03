Dituduh Pencitraan, Gisel Cuma Ngelus Dada

Gempita Nora Marten bersama ibunya, Gisella Anastasia. Foto Instagram

jpnn.com, JAKARTA - Gisella Anastasia alias Gisel geram dengan komentar warganet yang menuding pencitraan saat memajang foto bersama anaknya, Gempita Noura Marten.

"Posting Gempi terus disalahin, katanya pencitraan, lah gimana wong duniaku isinya memang Gempi," ungkap Gisel mengungkapkan kekesalan lewat akun Instagram miliknya, Rabu (13/3).

Mantan istri Gading Marten itu mengaku hanya bisa bersabar dengan tudingan netizen. Dia juga menegaskan bahwa tidak ada niat pencitraan selama ini.

"Ngelus dada sore ini dipersembahkan oleh netijen yang budiman,” ujar penyanyi jebolan ajang pencarian bakat Indonesian Idol itu.

Meski demikian, Gisel tidak mau ambil pusing atas komentar negatif netizen. Sebagai seorang ibu, dia berjanji selalu memberikan waktu dan kepedulian kepada Gempi.

“I love you Gem, enggak peduli apa yang orang bilang tentang mama, i wont fall down. Mama akan kasih yang terbaik yang mama bisa sekuat tenaga mama dan berharap kamu bisa selalu merasakan semua kasih sayang mama. Ga perlu buktiin ke semua orang tentang apa yang kita punya, cuma perlu buktiin ke kamu aja, i love you nak," tutup teman dekat Wijaya Saputra itu. (mg3/jpnn)