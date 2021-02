Dituduh sebagai Artis yang Disindir Boy William, Begini Reaksi Kartika Putri

jpnn.com, JAKARTA - Artis Kartika Putri memberikan respons terkait kabar dirinya disindir oleh Boy William, lantaran dinilai tidak profesional.

Istri Habib Usman bin Yahya itu pun menegaskan bahwa bukan dirinya yang disinggung oleh Boy William.

Ia mengunggah tangkapan layar fitur ask me question di Insta Story miliknya, Rabu (24/2).

Dalam potret itu, Kartika Putri tampak menjawab pertanyaan warganet perihal gosip tersebut.

"Sayangnya bukan aku tuh. Maaf ya netizen julid yang sudah prasangka buruk ke aku he he he," tulis Kartika Putri.

Kartika juga mengingatkan warganet untuk tidak menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan orang.

"Apalagi berburuk sangka dan fitnah he he he," sambung Kartika Putri.

Sebelumnya, Boy William mengungkapkan kekesalannya terhadap seorang figur publik yang tiba-tiba membatalkan syuting konten NebengBoy karena tidak bisa menjawab pertanyaan.