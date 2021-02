Boy William Sebut Ada Artis Tak Profesional, Siapa Ya?

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Boy William menyebut ada salah satu selebritas tidak profesional saat menjadi bintang tamu di konten YouTube miliknya.

Kekasih Karen Vendela ini pun mengungkapkan kekesalannya itu melalui unggahan di Insta Story miliknya.

"Awkard. Pertama kali dapat binatng tamu di NebengBoy sensitif banget sampai minta berhenti syuting," tulis Boy William, Selasa (23/2).

Pembawa acara Indonesian Idol itu memang tidak menyebut siapa sosok figur publik yang membuatnya kesal.

Namun, ia menyiratkan sudah tidak ingin berurusan dengan orang tersebut.

"Terserah. What a waste of time. It's ok. It's life," lanjut Boy William.

Unggahan Boy itu pun menuai komentar beragam dari warganet setelah viral di media sosial.

Mereka penasaran dengan sosok selebritas yang telah membuat Boy William kesal. (jlo/jpnn)