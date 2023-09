Dituduh Sosok yang Diomeli Paspampers Gegara Ajak Jokowi Joget, Rizky Sulistyowati: Bukan Saya

jpnn.com, JAKARTA - Presenter acara Ibu Kota Nusantara (IKN), Rizky Sulistyowati dituduh sebagai sosok yang dimarahi paspampres gegara mengajak Presiden Jokowi berjoget saat konser musik.

Menyusul kabar ini, Rizky Sulistyowati langsung membantah tegas bahwa dirinya perempuan yang dimarahi paspampres dalam acara konser di IKN.

"That was not me, bukan saya teman-teman," kata Rizky dalam video yang diunggah melalui akunnya di Instagram, dikutip Minggu (24/9).

Perempuan yang memiliki 22 ribu pengikut di Instagram tersebut ternyata tidak hadir dalam konser malam di IKN.

Pada malam tersebut, Rizky mengaku menghadiri acara makan malam di lokasi berbeda.

"Kemarin saya nge-mc di IKN, dan malamnya saya glamping dinner," ujarnya.

Rizky berharap warganet memeriksa terlebih dahulu sebelum memberikan komentar buruk.

Dia mengimbau agar tidak mudah tergiring opini hanya karena ada beberapa orang yang menandai akunnya dalam video tersebut