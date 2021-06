D.O EXO Bakal Rilis Album Solo Bulan Depan

jpnn.com, JAKARTA - Member grup idola EXO, D.O berencana merilis album solo perdananya bulan depan.

D.O diketahui terus eksis di dunia hiburan Korea Selatan setelah selesai menjalani wajib militer pada awal Januari 2021.

"Dia dijadwalkan merilis album solo perdananya di bulan Juli," kata perwakilan agensi SM Entertainment tempat bernaung D.O dikutip dari Soompi, Jumat (25/6).

Pemilik nama asli Do Kyungsoo itu sebelumnya pernah merilis single solo untuk beberapa album lain seperti That’s okay untuk SM STATION serta Crying out untuk Cart OST.

Meski demikian, ini kali pertama D.O. memutuskan untuk membuat album secara khusus yang dinyanyikan oleh dirinya sendiri.

Selain aktif menyanyi, D.O juga bermain dalam The Moon dan film adatasi dari Taiwan berjudul Secret.

Dia juga muncul dalam comebac EXO lewat album Don't Fight Feeling baru-baru ini. (antara/jpnn)



