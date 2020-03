Doa Bobotoh Untuk Wander Luiz yang Terkena Corona

jpnn.com, BANDUNG - Dukungan Bobotoh untuk bintang Persib Bandung Wander Luiz terus mengalir, setelah si pemain Brasil itu dinyatakan positif terinfeksi virus corona.

“Stay strong bro. Get well soon. Everything will be alright. (Tetap kuat. Lekas sembuh. Semua akan baik-baik saja),” ungkap seorang bobotoh dengan akun pengguna @naufal.gf, Sabtu 28 Maret 2020.

“I’m sure you can do it, let’s cheer up. Surely you are strong. WANDER LUIZ. (Saya yakin kamu bisa melakukan itu, ayo semangat. Tentunya kamu kuat. Wander Luiz),” tulis @akhdnfthii13.

Menurut keterangan dokter tim Persib, M. Rafi Ghani, Wander Luiz akan menjalani karantina mandiri terlebih dahulu selama 14 hari di kediamannya.

"Sesuai aturan, dia (Wander) akan melakukan isolasi mandiri karena tidak mengalami gejala-gejala seperti demam, batuk, flu, atau kesulitan bernapas,” tutur Rafi seperti dikutip dari laman resmi klub.

Juru taktik Persib, Robert Alberts juga memberikan semangat untuk Wander Luiz.