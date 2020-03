Doa Dennis Lyla untuk Thalita Latief

jpnn.com, JAKARTA - Suami Thalita Latief, Dennis Lyla, memanjatkan doa untuk kelancaran operasi yang dijalani sang istri.

Lewat unggahan di akun Instagram, Dennis berharap sang istri bisa kembali sehat seperti sedia kala.

"I hope that everything goes well...," tulis Dennis Lyla sebagai keterangan, Jumat (6/3).

Sebelumnya, Thalita Latief mengabarkan bahwa dirinya mengidap tumor tiroid stadium 4.

Dalam video yang diunggah di Instagram, Thalita mengatakan sedang berada di rumah sakit untuk menjalani operasi pengangkatan tumor di lehernya.

Perempuan kelahiran 6 Desember 1988 ini juga meminta dukungan dan doa untuk kelancaran operasi tersebut.

"Semoga berjalan dengan lancar, semoga Allah mengangkat semua penyakit yang enggak baik yang ada di tubuh aku," ujarnya.