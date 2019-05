Doa Dul Jaelani di Hari Ultah Ahmad Dhani

jpnn.com - Musikus Dul Jaelani mengucapkan selamat untuk Ahmad Dhani yang berulang tahun pada Minggu ini (26/5). Pentolan Dewa 19 yang juga ayah Dul itu berulang tahun ke-47.

Dul menyampaikan ucapan selamat untuk ayahnya melalui akun @duljaelani di Instagram. Pesohor kelahiran 23 Agustus 2000 itu juga mengunggah fotonya semasa kecil bersama Dhani.

"PROUD TO SAY HE'S MY FATHER. Met Milad Ayah," ujar Dul.

Pelantun Mama Tolonglah itu lantas menyampaikan sebuah doa. Dia mengharapkan ayahnya selalu sehat.

"Smoga semakin sehat dan bijaksana, dan slalu disayangi Allah SWT. Thx for introducing musics. #Ayahku," ujar Dul.

