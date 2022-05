Doctor Strange in The Multiverse of Madness Tayang Besok

jpnn.com, JAKARTA - Film superhero Doctor Strange in The Multiverse of Madness tayang serentak di bioskop tanah air besok.

Sejumlah pemain utama film ini memberikan pengembangan cerita karakter yang sebelumnya sudah akrab ditemui di konten Marvel Cinematic Universe (MCU).

Aktor Cumberbatch, pemeran Doctor Strange mengatakan karakter yang diperankannya itu sangat menarik dan kebingungan.

Baca Juga: Superhero Marvel Baru akan Muncul di Sekuel Doctor Strange

"Namun, di film ini dia akan menemukan sisi humanis, kekurangan, dan kekuatan dirinya di tengah segala ilmu sihir ini," kata Cumberbatch, dalam jumpa pers global "Doctor Strange in the Multiverse of Madness", dikutip pada Rabu.

Selain itu, kata Cumberbath, Strange menyadari bahwa dia tidak bisa menyelesaikan semua masalah hanya dengan mengandalkan dirinya sendiri.

"Itu didukung dengan sifatnya yang mudah belajar, fleksibel, membuatnya ikut bertumbuh di perjalanan ini," tutur Cumberbath.

Baca Juga: Pemeran Doctor Strange Jadi Superhero di Dunia Nyata

Dia mengaku menyukai ide dan struktur naratif dari multisemesta (multiverse). Menurutnya, multisemesta tidak terlalu jauh dengan kehidupan sehari-hari manusia.

"Rasanya itu seperti self-therapy untuk saya dan karakter saya," kata Cumberbatch.