Dogecoin Kini Tersedia di Platform Zipmex 

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan investasi aset kripto, Zipmex Indonesia secara resmi menghadirkan Dogecoin (Doge) di platformnya.

Peluncuran Doge dalam platform tersebut dilakukan secara bersamaan dengan tiga aset kripto lainnya, yakni Stellar Lumen (XLM), Cardano (Ada), dan Binance Coin (BNB).

“Dogecoin menjadi salah satu aset kripto yang paling banyak dilirik dan diinginkan oleh masyarakat, di luar dari Bitcoin yang dikenal sebagai top of mind," ungkap Country Head Indonesia Yoga Sades Sugeharto dalam keterangan persnya, Sabtu (19/6).

Menurut dia, industrinya semakin populer sejak cuitan Elon Musk mengenai aset kripto dan Doge merupakan sebuah peluang investasi.

Dia menambahkan koin digital yang tadinya hanya candaan di kalangan pegiat aset kripto, kini menjadi aset dengan kapitalisasi pasar terbesar keenam di dunia.

Nilai Doge yang semula 0,32 dolar AS atau setara Rp 4.570 per koinnya pada 2019, meroket dan mencapai puncak harga tertinggi pada 8 Mei 2021 di level harga 0,73 dolar AS atau sekitar Rp 10.427 per koinnya.

Hasilnya, dalam waktu hanya beberapa bulan saja, kapitalisasi pasar Doge meningkat lebih dari 26 ribu persen.

Dogecoin diciptakan oleh pengembang bernama Billy Marcus dan Jackson Palmer pada akhir 2013 silam.