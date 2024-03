Dorong Cashless Society, bank bjb DIGI Goes to School Hadir di SMKN 1 Cirebon

jpnn.com, CIREBON - Program DIGI Goes to School yang digagas oleh bank bjb disambut antusias berbagai sekolah.

Setelah sebelumnya dilaksanakan di SMKN 4 Bogor pada 30 Januari 2024, program tersebut digelar di SMK Negeri 1 Cirebon, pada Kamis (22/2).

Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mengatakan, program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman perbankan dan sosialisasi ‘Cashless Society’ dengan menggunakan produk digital bank bjb yakni DIGI dan DigiCash by bank bjb.

Program DIGI Goes To School dibuka oleh Arfandy selaku Wakil Pemimpin Divisi Digital Banking bank bjb, Himawan Putranto selaku Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Dr. Firman Oktora, S.Si., M.Pd selaku Kepala Balai Tikomdik Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan PJ Wali Kota Cirebon yang kehadirannya di wakili oleh Kadini S.Sos selaku Kepala Dinas Pendidikan Kota Cirebon.

Kegiatan DIGI Goes To School di SMK Negeri 1 Cirebon dimeriahkan dengan penampilan terbaik ekstrakulikuler dari sekolah, seperti Tarian Daerah, Paduan Suara, dan Paskibra SMK Negeri 1 Cirebon.

Sebelumnya, Cabang Cirebon telah melakukan akuisisi Tabungan, DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, QRIS Kantin dan Agen Laku Pandai pada SMKN 1 Cirebon.

“Diharapkan dengan program ini dapat menumbuhkan #GenerasiDIGI, generasi Cashless Society,” ujar Widi, dalam keterangannya, Minggu (17/3).

DIGI Goes to School juga sebagai bagian dari upaya bank bjb meningkatkan utilisasi transaksi produk digital banking dan mendukung salah satu misi bank bjb dalam meningkatkan pertumbuhan number of account (NoA), DIGI by bank bjb, DigiCash by bank bjb, QRIS, Laku Pandai. Sekaligus meningkatkan brand awareness di lingkungan pendidikan melalui layanan digitalisasi perbankan.