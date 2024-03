Dorong Ekonomi Digital, SAP Datasphere Bantu Jaga Kualitas Data Perusahaan

jpnn.com, JAKARTA - Munculnya artificial intteligence (AI) atau kecerdasan buatan berpengaruh besar pada perkembangan bisnis di dunia. Hal ini karena AI mampu membantu untuk melakukan inovasi secara cepat dan juga membantu memperoleh efisiensi yang optimal.

"Di era ekonomi digital ini, penting bagi kami untuk memanfaatkan AI dan cloud sebagai pendorong utama inovasi dan kemajuan," kata Juergen Mueller, Chief Technology Officer SAP and member of the Executive Board, dalam media briefing di Jakarta, Kamis (21/3).

Bersamaan itu, SAP Southeast Asia mengumumkan program pengembangan inovasi data transformatif untuk membantu pelanggan memanfaatkan data secara maksimal.

Juga untuk memperdalam pemahaman data, mempercepat pertumbuhan, dan meningkatkan efisiensi di era Artificial Intelligence (AI).

"Inovasi terbaru dalam SAP Datasphere, bersama dengan ekspansi kemitraan kami bersama Collibra, mencerminkan komitmen SAP untuk membantu pelanggan meraih transformasi bisnis melalui pemanfaatan data yang efektif," lanjutnya.

Program ini mencakup kemampuan baru yang terintegrasi dalam solusi SAP Datasphere, termasuk fitur AI generatif yang dirancang untuk mendukung transformasi perencanaan organisasi atau bisnis melalui penyederhanaan lanskap dan interaksi data yang lebih intuitif.

Di samping pengumpulan data berkualitas yang menjadi pondasi utama pengambilan keputusan dalam organisasi atau bisnis.

"Kami percaya AI memiliki peran yang semakin penting, kualitas data yang baik menjadi kunci untuk merevolusi setiap aspek bisnis," ucapnya.