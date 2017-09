Dorong Motor di San Marino, Jadi Model Teaser MotoGP Aragon

jpnn.com, ARAGON - Masih ingat dengan aksi Johann Zarco di MotoGP San Marino, Minggu (10/9) lalu? Demi menyentuh garis finis, rider Monster Yamaha Tech3 asal Prancis itu rela dorong motor sampai garis finis.

Pembalap berusia 27 tahun itu menjadi omongan setelah seri ke-13 MotoGP di San Marino berakhir. Zarco tak mau menyerah meski motornya kehabisan bahan bakar, tak mau hidup lagi. Padahal itu lap terakhir.

Juara Moto2 2016 itu akhirnya turun dan mendorong Kuda Besi-nya. Dia akhirnya menyentuh garis finis di urutan 15, alias posisi terakhir yang mendapat angka: satu poin.

Nah, kini MotoGP memilih Zarco sebagai model dari teaser MotoGP Aragon. Dalam video berdurasi tak sampai satu menit itu, digambarkan bagaimana perjuangan para pembalap, mempertaruhkan nyawanya bertarung di lintasan. "Leave it all on the track," bunyi caption teaser tersebut. (adk/jpnn)

Jadwal MotoGP Aragon 2017

Jumat (22/9)

FP1 14.55-15.40 WIB

FP2 19.05-19-50 WIB

Sabtu (23/9)

FP3 14.55-15.40 WIB

FP4 18.30-19.00 WIB

Q1 19.10-19.25 WIB

Q2 19.35-19.50 WIB

Minggu (24/9)

Race 19.00 WIB